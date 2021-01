Airport Eelde ontvangt zondag zes KLM-toestellen

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Groningen Airport Eelde ontvangst zondag zes KLM-toestellen. Dat laat een woordvoerder van het vliegveld weten.

“In eerste instantie gaat het om zes toestellen die bij ons geparkeerd worden”, vertelt woordvoerder Lizette van Dijken van het vliegveld. “Er is een kans dat dit aantal de komende tijd nog gaat groeien. Maar hoe dit precies uit gaat pakken is onbekend en is afhankelijk van het resultaat van de gesprekken met KLM.” Van Dijken verwijst daarmee naar de persconferentie van afgelopen woensdag van demissionair premier Mark Rutte (VVD). Rutte maakte bekend dat de overheid een coronasneltest verplicht stelt voor vluchten naar Nederland. Hierdoor moeten alle reizigers, inclusief bemanning, een sneltest ondergaan. Om niet het risico te lopen dat bemanningen in een ver land vast komen te zitten overweegt men om alle verre vluchten te staken.

Afgelopen najaar stonden er ook diverse KLM-vliegtuigen op Eelde. “Op dit moment staan er nog drie toestellen op Eelde”, laat een vliegtuigspotter aan OOG Tv weten. “Het gaat om drie keer een Boeing 737 van KLM. Welke vliegtuigen zondag verwacht worden weet ik niet. Wellicht opnieuw 737’s. Of als het meezit misschien een long haul-kist, of misschien wel een hele grote kist omdat het gaat over het stoppen met lange afstandsvluchten.”