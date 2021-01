Airbnb schorst gast in zaak illegale prostitutie

nieuws

Foto 112groningen.nl

Airbnb heeft een gast geschorst in de zaak waarbij afgelopen maandag door de politie twee vrouwen werden aangehouden in een Airbnb-woning in Stad. De vrouwen worden verdacht van illegale prostitutie.

De aanhouding vond maandagmiddag plaats nadat er bij de gemeente Groningen alarmbellen waren afgegaan. Ambtenaren van de gemeente speuren constant naar advertenties waarin prostitutie wordt aangeboden. Daarbij stuitte men op het adres van de Airbnb-woning. Daarop vond er een huiszoeking plaats waarbij twee vrouwen werden aangetroffen. Zij werden door de agenten aangehouden. De eigenaren van de bewuste woning zijn op reis en verhuren hun woning via Airbnb.

Een woordvoerder van Airbnb laat woensdag weten dat het bedrijf een zerotolerance beleid heeft voor illegale activiteiten. “De betreffende gast is van ons platform geschorst gedurende de looptijd van het onderzoek. We ondersteunen de host, en staan klaar om de politie op elke mogelijke manier bij te staan. We gebruiken geavanceerde technologieën om illegale activiteiten te helpen voorkomen en incidenten zijn dan ook zeldzaam. Onze 24/7 hotline voor buren geeft iedereen de mogelijkheid om problemen bij ons te melden. We treden op tegen iedereen die onze strikte voorwaarden schendt”, aldus de woordvoerder.