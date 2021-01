Afvalcontainer in lichterlaaie aan Framaheerd

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Framaheerd in de Groningse wijk Beijum heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed in een container. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 04.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Groninger brandweer ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een afvalcontainer die in lichterlaaie staat”, vertelt Ten Cate. “Het betreft een container die je kunt huren waarna je er afvalmateriaal in kunt deponeren. Toen ik ter plaatse kwam sloegen de vlammen er uit. Brandweerlieden hebben de brand onder controle gebracht.”

De brand werd ontdekt door voorbijgangers. “Hoe de brand is ontstaan is onbekend. Hier wordt door de politie onderzoek naar gedaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.”