Afval uit ondergrondse container laten vissen nu bijna vier keer zo duur

Inwoners van de gemeente moeten er rekening mee houden dat het stadsbestuur de prijs waarvoor waardevolle spullen uit ondergrondse containers gehaald worden sinds 1 januari flink hoger is geworden.

De gemeente waarschuwt inwoners er vrijdagmiddag voor dat het de prijs voor een opvis-actie uit een ondergrondse vuilcontainer kostendekkend heeft gemaakt. Vorig jaar kostte dit nog 35 euro, nu moeten inwoners daar 135 euro voor overmaken.

Mensen met een Stadjerspas betalen minder, maar het bedrag is ook voor hen flink verhoogd. Zij betalen 67,35 euro om hun per ongeluk weggegooide zaken terug te krijgen.

Zo’n 80 keer per jaar schakelen inwoners de gemeente in omdat ze per ongeluk waardevolle spullen hebben weggegooid in een ondergrondse afvalcontainer. Vanaf 1 januari kost je dit €135. Eerder was dit €35, maar dit was niet kostendekkend. Stadjerspashouders betalen €67,50. pic.twitter.com/2oPXNkNPYF

