Afgelopen week kwart minder besmettingen in Groningen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen is in de afgelopen week met een kwart gedaald ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

In de afgelopen week vond de GGD 887 besmettingen onder inwoners van de provincie. Dat betekent dat per 100.000 mensen 151.4 besmettingen werden gevonden. Tussen 12 en 19 januari vond de GGD nog 1168 besmettingen (199,4 per 100.000 inwoners). Ook het aantal overlijdens daalde de afgelopen week van negen naar vijf.

De daling van het aantal besmettingen is in Groningen sterker dan in Nederland als geheel. Volgens het RIVM daalde het aantal nieuwe besmettingen met acht procent in Nederland, minder dan de daling van 21,5 procent in de voorgaande week.

Volgens de rijksdienst bevind Nederland zich nog steeds in de fase ‘ernstig’ binnen deze epidemie. Met name de nieuwe virusmutaties baren de dienst zorgen, 8,6 procent van alle afgenomen positieve tests zijn de Britse variant van het coronavirus. Door meer besmettingen met de ‘nieuwe’ variant zal het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens op termijn weer hoger worden, zo meldt het RIVM.