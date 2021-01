Actie om stoep te bevrijden van blokkerende fietsen

nieuws

De Groningse illustrator Nienke Siegers is een actie begonnen tegen fietsen die de stoep blokkeren. ‘Sinds ik op mijn veertiende zelf in een rolstoel zat met een gebroken enkel, erger ik mij aan blokkerende fietsen’.



‘Heel stom dat het mij vanaf dat moment pas opviel. En aan de blokkerende fietsen te zien, zijn er hier meer mensen zich niet bewust van. Pas wanneer jezelf te maken hebt met ontoegankelijkheid, beginnen we er rekening mee te houden. Kunnen we dat anders doen? Een klein stapje is bijvoorbeeld om onze fiets te deblokkeren en de stoep te bevrijden’.

Ze nodigt iedereen uit een foto van een geblokkeerde stoep te maken en op te sturen naar haar sociale media.

Sinds ik op mijn viertiende zelf in rolstoel zat met een gebroken enkel, erger ik mij aan de fietsen die de stoep blokkeren. Heel stom dat het mij vanaf dat moment pas opviel. En aan de blokkerende fietsen te zien, zijn er hier meer mensen zich niet bewust van. pic.twitter.com/lRmPkHwZvR — Nienke Siegers (@naardemaan) January 5, 2021