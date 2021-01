“Actie met fakkels in aardbevingsgebied is groot succes”

nieuws

De actie van de SP met het aanbrengen van stoepkrijt fakkels op onveilige woningen in het aardbevingsgebied is een groot succes. Bij de partij zijn veel aanmeldingen binnengekomen van mensen die ook mee willen doen.

“Vandaag (zaterdag, red.) waren we in tien dorpen in het aardbevingsgebied actief om fakkels aan te brengen”, vertelt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “En ondertussen komen er nog steeds veel reacties binnen van mensen die een spandoek met een fakkel aan hun huis willen hebben of met stoepkrijt een fakkel willen maken. Ergens is het wel een verrassing dat het zo goed loopt omdat je nooit weet hoe een actie opgepikt gaat worden. Aan de andere kant weten wij als partij heel goed wat er in het bevingsgebied speelt.”

“Het gebeurt niet. Niet vanzelf”

Met de actie wordt er aandacht gevraagd voor de gedupeerden van de gaswinning. “In de rest van het land denkt men misschien dat het probleem hier klaar is. De gaskraan wordt dichtgedraaid en het probleem is over. Maar het dichtdraaien van de gaskraan is nog maar het begin. Het echte werk moet nog beginnen. De mensen in het bevingsgebied zijn helemaal murw geslagen. Ze wachten al jaren op een oplossing. Iedere keer krijgen ze te horen dat het komende jaar het jaar van de uitvoering wordt. Maar uiteindelijk maakt het niet uit welke burgemeester er zit, of welke minister zich er mee bemoeit. Het gebeurt niet. Niet vanzelf.”

Saamhorigheid

Om met fakkels te gaan werken is bedacht naar aanleiding van de succesvolle fakkelmarsen. Door corona kan zoiets nu niet doorgaan en daarom werd er een alternatief bedacht waarmee aandacht wordt gevraagd dat dit probleem niet over is. “Het is treurig dat het nodig is, maar het is wel heel goed dat dit nu gebeurd. Je organiseert eendracht en er ontstaat saamhorigheid. En je krijgt te zien dat je er niet alleen voor staat.”

Meer informatie over de actie is te vinden op deze website.

