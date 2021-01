Abel van Santen (97): “Dat mensen zich niet laten vaccineren begrijp ik niets van”

Hij is 97 jaar, heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven, en vandaag laat Abel van Santen zich in MartiniPlaza vaccineren tegen het coronavirus.

Abel komt met rollator aan bij MartiniPlaza en wordt door de medewerkers kundig naar het vaccinatiehokje gebracht. Hij heeft als jongere de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en maakt de vergelijking met nu: “Toen ik 16 was brak de Tweede Wereldoorlog uit en hadden we vijf jaar lang een avondklok. Alleen, als ik dan naar buiten ging en de Duitsers zagen me, dan schoten ze op je. Maar met deze pandemie, mijn actieradius is niet zo groot meer. Voor jullie (tegen de iets jongere mensen om hem heen, red.) is het veel erger, want jullie zijn je vrijheid kwijt,” vertelt Abel.

Dan is het moment om geprikt te worden. “Oeh wat is dat koud, dat spul wat er in gaat,” aldus Abel. Na de injectie gaat het prima met hem. Hij wandelt naar de wachtruimte, waar hij nog even 15 minuten wacht of er geen gekke dingen gebeuren. Hij heeft ook een mening over mensen die het vaccin niet willen: “In een tijd als deze moet je al je principes opzij zetten en je gewoon laten vaccineren, niet alleen voor jezelf maar voor de hele gemeenschap. Dat mensen zich niet laten vaccineren begrijp ik niets van. Maar iedereen moet het zelf maar weten, ik ga ze niet beïnvloeden.”