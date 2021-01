Aardbevingsgedupeerden schilderen fakkel op onveilige huizen

Er moet meer aandacht komen voor gedupeerden van de gaswinning. Daarom voeren mensen in verschillende dorpen in de provincie de komende tijd actie door fakkels op hun huis te verven.

De actie werd bedacht door Tweede Kamerlid Sandra Beckerman van de SP. “Een van de mooiste protesten waren de fakkeltochten. Nu kan dat niet door corona. Zo kunnen we op een ludieke manier toch weer zeggen: ‘dit is nog niet over’. Ik ben nu bijna vier jaar Kamerlid en ik merk dat Groningen gewoon echt ver weg is voor Den Haag. Er is zo veel onverschilligheid: ze doen veel mooie beloftes, maar vervolgens worden we in de steek gelaten. Het doet gruwelijk veel pijn om te zien dat mensen hier niet in hun eigen huis kunnen wonen.”

Een van de actievoerders is de familie Wieringa uit Woltersum. Zij wachten al meer dan drie jaar op de versterking van hun woning. Daarom wonen ze nu in een tijdelijke unit naast hun huis. “Ik denk dat je het zelf moet ervaren om te weten hoe het voelt. De onzekerheid zorgt voor veel frustratie,” zegt Bianca Wieringa. “We kunnen gewoon niet verder. We moeten wachten tot we weer geholpen worden.”

Zwartboek

Beckerman heeft 200 verhalen verzameld in een zwartboek dat ze volgende week tijdens een Kamerdebat over de versterking presenteert. “Er zijn 10.000 Groningers, misschien wel meer, die gewoon gezondheidsklachten hebben door de manier waarop de overheid met ze omgaat. Ik wil dat laten zien, ook aan de rest van Nederland. Mensen willen geen gouden bergen, mensen willen een normaal, veilig huis.”

Wieringa denkt dat de oplossing is dat mensen zelf de regie krijgen. “Ik denk dat je moet zeggen: er is zo veel geld beschikbaar, dat geld moet bij de mensen terechtkomen. Niet bij alle bedrijven en iedereen die zich ermee bemoeit om het dan weer via via op te lossen, waar overal geld tussenuit wordt getrokken. Ik denk dat je moet zeggen: jouw huis moet versterkt worden, hier heb je geld, regel een aannemer en los het op. Ik denk dat het dan goed komt.”