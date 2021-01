Aantal WW-uitkeringen flink toegenomen

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Groningen is in de maand december met 3,4 procent toegenomen, vergeleken met de maand daarvoor. Groningen telt nu 3.976 mensen met een uitkering. Dat meldt het UWV.

Een lichte toename van het WW-bestand in december is gebruikelijk, door het afnemen van werkgelegenheid in onder andere de bouw, landbouw, uitzendbedrijven en horeca. Door de coronapandemie ligt het aantal WW-uitkeringen echter fors hoger dan een jaar geleden. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal uitkeringen in de gemeente met 28,5 procent toe.

In de provincie Groningen nam de werkloosheid sinds november dubbel zo hard toe als in de Stad, namelijk met 6,8 procent. De toename geldt vooral voor jongeren, Die werden al in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat ze vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel omzet verloren, zoals de horeca en detailhandel non-food. Jongeren hebben over het algemeen nog niet lang WW-rechten opgebouwd en ontvangen daardoor slechts kort een WW-uitkering.