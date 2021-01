Aanpak stadhuis ligt op schema

nieuws

Foto Henk Tammens. Stadhuis

De renovatie van het stadhuis verloopt volgens schema, tenzij de coronacrisis roet in het eten gooit. Dat meldt wethouder Roeland van der Schaaf.

De oplevering van het ruim 200 jaar oude gebouw kan begin 2022 plaatsvinden. Er is weliswaar sprake van enkele vertragingen, maar die zijn volgens de aannemer vrij eenvoudig op te lossen. Ook zijn er diverse financiële tegenvallers, maar die vallen binnen het budget.

Aannemer Rottinghuis is in de zomer met het werk begonnen. De raadszaal wordt verplaatst naar de bovenste verdieping; bovendien komt er een burgerzaal met diverse functies. Verder wordt de complete technische installatie vernieuwd.

Ook aan de buitenzijde van het stadhuis wordt gewerkt: de geval is inmiddels schoongemaakt, de kozijnen zijn opnieuw geverfd en er wordt isolatieglas aangebracht. Verder blijkt uit proefboringen dat een warmte-koude-opslag mogelijk is. Dat zou een flinke energiebesparing betekenen.

De grootste bedreiging voor de oplevering van het stadhuis is volgens wethouder Roeland van der Schaaf de coronapandemie. Mocht die in 2022 nog niet voorbij zijn, dan is de raadszaal te klein voor de 45 raadsleden, het college en de griffiers, en dan kan er dus nog niet vergaderd worden.