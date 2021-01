Aanhouding na oproep tot rellen in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdag een minderjarige jongen uit Zuidhorn aangehouden die in een chatgroep opriep tot rellen in Stad. Dat meldt de politie woensdagavond.

“De jongen plaatste in de chatgroep berichten met de oproep om onder andere benzine mee te nemen naar de stad en om winkels te plunderen”, laat een politiewoordvoerder weten. De politie kwam de chatgroep op het spoor dankzij een tip waarna er een onderzoek werd gestart. “Met de aanhouding van de jongen is ook de chatgroep, die 425 leden had, uit de lucht gehaald. De jongen zit vast en wordt verhoord.”

De politie laat weten alert te zijn. Zo wordt er intensief geïnvesteerd in de opsporing van mensen die zich niet aan de maatregelen houden of strafbare feiten plegen. Hier valt ook opruiing onder, waaronder het op social media aanzetten tot strafbare feiten.