A28 richting Assen is vanaf maandag twee weken afgesloten in de nacht

Foto via Groningen Bereikbaar

In verband met werkzaamheden aan het viaduct over de Van Iddekingeweg is de A28 vanaf maandagavond twee weken afgesloten in de nachten. Het gaat om het weggedeelte tussen het Julianaplein en de afrit naar Groningen-Zuid.

De afsluitingen zijn, op doordeweekse dagen, van 22.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend.

Verkeer vanuit het centrum, vanaf de westelijke ringweg en vanuit de richting Drachten wordt omgeleid via de Laan Corpus den Hoorn. Verkeer uit de richting Hoogezand kan ook omrijden via de Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan.