87 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 337 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds afgelopen zondag met 87 toegenomen. Het RIVM maakt maandagmiddag ook bekend dat 337 inwoners van de provincie als geheel positief zijn getest in de afgelopen vierentwintig uur.

In de gemeente Groningen vond de GGD 16 besmettingen meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Er werden geen inwoners van de gemeente opgenomen in een ziekenhuis. In de voorgaande vierentwintig uur was dat er één. Ook meldt het RIVM geen nieuwe sterfvallen door COVID-19 binnen de gemeentegrenzen.

In de provincie als vond de GGD 33 besmettingen meer dan tussen zaterdag- en zondagochtend. In de afgelopen vierentwintig uur werden vier inwoners van de provincie opgenomen in het ziekenhuis. Zondag waren dat er drie. Er werd één nieuw sterfgeval gemeld door corona in de provincie, gisteren was dat er ook één.

Hieronder een overzicht van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens in de gemeente Groningen:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Appingedam 5 0 0 Pekela 17 0 0 Delfzijl 21 0 0 Oldambt 33 0 0 Groningen 87 0 0 Westerwolde 22 1 1 Loppersum 3 2 0 Midden-Groningen 36 0 0 Stadskanaal 12 0 0 Hogeland 36 1 0 Veendam 25 0 0 Westerkwartier 40 0 0 Overig 0 Totaal 337 4 1

Landelijk maakte het RIVM melding van 6671 nieuwe besmettingen, 757 minder dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding meldt dat maandagochtend 2845 mensen met corona zijn opgenomen in het ziekenhuis (gisteren: 2710). 715 van hen liggen op een IC (gisteren: 704). Het RIVM maakt melding van 65 nieuwe sterfgevallen in Nederland. Dat waren er zondag 47.