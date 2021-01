RIVM: ’81 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 314 in provincie’

nieuws

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is, sinds woensdagochtend, toegenomen met 81 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdagmiddag bekend maakte. In de rest van de provincie werden nog eens 233 besmettingen vastgesteld.

Het aantal besmettingen in de gemeente ligt een stuk hoger dan in de voorgaande vierentwintig uur. Toen werd melding gemaakt van 40 nieuwe besmettingen. Er werden geen nieuwe overlijdens of ziekenhuisopnames gemeld van inwoners van de gemeente. Woensdag registreerde het RIVM nog twee ziekenhuisopnames en twee overlijdens binnen de gemeentegrenzen.

In de provincie Groningen nam het aantal besmettingen juist sterk toe. In de provincie als geheel werden, tussen woensdag- en donderdagochtend, 314 nieuwe besmettingen vastgesteld. In het afgelopen etmaal waren dat er 145. De meeste besmettingen in de Ommelanden vond de GGD in de gemeente Eemsdelta(41). Er werden, ook in de rest van de provincie, geen nieuwe overlijdens of ziekenhuisopnames gemeld.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente tussen woensdag- en donderdagochtend:

B Z O B Z O Groningen 81 0 0 Midden Groningen 33 0 0 Stadskanaal 17 0 0 Het Hogeland 21 0 0 Veendam 25 0 0 Westerkwartier 16 0 0 Pekela 11 0 0 Eemsdelta 41 0 0 Oldambt 38 0 0 Overig 1 0 0 Westerwolde 30 0 0 Totaal 314 0 0 Overig 0 0 0

In heel Nederland werden 9737 corona-besmettingen gemeld. Dat zijn er 2609 meer dan gisteren. Donderdag liggen er 2764 mensen met corona in het ziekenhuis. Woensdag waren dat er 2835. Donderdag liggen er 712 patiënten met corona op de IC, gisteren waren dat er 704. Het RIVM registreerde 85 nieuwe sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Woensdag waren dat er 175.