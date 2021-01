7,6 miljard euro extra voor ondernemers en evenementenorganisaties

nieuws

Foto: PxHere (CC 0.0)

Het kabinet gaat het steunpakket voor het behoud van banen en het ondersteunen van de economie fors uitbreiden. Dat maakten demissionair ministers Koolmees, Hoekstra en Van ’t Wout donderdagmiddag bekend.

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten uit met 3,8 miljard euro. Meer ondernemingen kunnen aanspraak maken deze regeling. Ondernemers krijgen nu 85 procent subsidie voor vaste lasten vanaf 30 procent omzetverlies, ook als de bedrijven meer dan 250 medewerkers hebben. Het maximale subsidiebedrag gaat omhoog naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 naar 1500 euro, waardoor ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanspraak kunnen maken op de regeling. Starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Hier is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar.

NOW en Tozo

De NOW-subsidie wordt verhoogd. De vergoeding gaat naar 85 procent van de loonsom Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Het kabinet ziet af van de invoering van een vermogenstoets.

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen. Daarmee kunnen organisatoren bijvoorbeeld festivals plannen en organiseren, als de coronamaatregelen dat weer toestaan. Het kabinet houdt voorlopig 1 juli als het eerste moment waarop dat weer kan. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.

240 miljoen voor amateursport

Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport. Het trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Dat geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.