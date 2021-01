71 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; één sterfgeval

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is, sinds afgelopen zaterdagochtend, met 71 toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die zondagmiddag werden gepubliceerd. In de provincie als geheel werden, tussen zaterdag- en zondagochtend, 304 nieuwe infecties met COVID-19 vastgesteld.

In de gemeente Groningen werden 15 besmettingen meer aangetroffen dan in de voorgaande vierentwintig uur. Sinds zaterdag registreerde het RIVM één persoon als overleden door COVID-19. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners van de gemeente Groningen gemeld door de GGD.

In de provincie als geheel vond de GGD 131 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. Twee inwoners van de provincie werden opgenomen in een ziekenhuis, evenveel als zaterdag. Buiten de gemeente Groningen werden geen nieuwe overlijdens door corona gemeld bij het RIVM. Zaterdag maakte de rijksdienst nog melden van twee overlijdens in de Ommelanden, beide uit Delfzijl.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens per gemeente:

B Z O B Z O Appingedam 2 0 0 Pekela 9 0 0 Delfzijl 25 0 1 Oldambt 29 0 0 Groningen 71 1 0 Westerwolde 15 0 0 Loppersum 6 0 0 Midden-Groningen 44 1 0 Stadskanaal 18 0 0 Het Hogeland 26 0 0 Veendam 20 0 0 Westerkwartier 39 1 0 Totaal 304 3 1 Overig 0 0 0

Landelijk maakte het RIVM melding van 7438 nieuwe corona-besmettingen. Dat zijn er 1185 minder dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding meldt dat zondagochtend 2710 mensen met corona zijn opgenomen in het ziekenhuis (gisteren: 2703). 704 van hen liggen op een IC (gisteren: 698). Het RIVM maakt melding van 47 nieuwe overlijdens door COVID-19 in Nederland. Zaterdag waren dat er 38.