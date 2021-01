67 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen; zeven sterfgevallen in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is, sinds maandagochtend, toegenomen met 67 besmettingen. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag bekend maakte. In de provincie als geheel werden er 168 besmettingen vastgesteld.

Het aantal besmettingen in de gemeente is lager dan in de voorgaande vierentwintig uur. Toen werd melding gemaakt van 87 nieuwe besmettingen. Eén inwoner van de gemeente werd geregistreerd als overleden door COVID-19. Eén inwoner van de gemeente werd in een ziekenhuis opgenomen.

In de provincie Groningen daalde het aantal besmettingen ook flink in vergelijking met maandag. In de provincie als geheel werden, tussen maandag- en dinsdagochtend, 168 nieuwe besmettingen vastgesteld. In het afgelopen etmaal waren dat er 325. In de provincie werden vier mensen opgenomen in een ziekenhuis met corona. Maandag waren dat er twee. Het RIVM registreerde zeven sterfgevallen door COVID-19. Dat was er gisteren slechts één.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen per gemeente tussen maandag- en dinsdagochtend:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Appingedam 9 0 1 Pekela 1 0 0 Delfzijl 11 1 0 Oldambt 10 0 0 Groningen 67 1 1 Westerwolde 9 1 0 Loppersum 4 0 0 Midden-Groningen 18 1 2 Stadskanaal 7 0 1 Het Hogeland 7 0 1 Veendam 7 0 0 Westerkwartier 18 0 1 Totaal 168 4 7 Overig 0 0 0

In heel Nederland werden 6412 nieuwe besmettingen geconstateerd sinds maandagochtend, 259 meer dan gisteren. 2.159 mensen zijn opgenomen in een ziekenhuis. Dat zijn er 29 meer dan in de voorgaande vierentwintig uur. 152 patiënten werden als overleden door COVID-19 gemeld, 110 meer dan gisteren.