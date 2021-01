38 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 176 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Sinds zondagochtend is het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen opgelopen met 38 infecties. Dat blijkt uit de besmettingscijfers die het RIVM maandagmiddag naar buiten heeft gebracht. In de rest van de provincie werden nog eens 138 besmettingen vastgesteld.

Het aantal besmettingen in de gemeente Groningen was lager dan in de voorgaande vierentwintig uur. Toen werden 40 nieuwe besmettingen vastgesteld. In de gemeente Groningen werden, net als zondag, geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

In de provincie als geheel werden 176 nieuwe besmettingen vastgesteld. Tussen zaterdag- en zondagochtend waren dat er 147. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld in de provincie. Zondag maakte het RIVM nog melding van één ziekenhuisopname.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens in de provincie Groningen:

Gemeente B Z O Gemeente B Z O Groningen 38 0 0 Midden Groningen 23 0 0 Stadskanaal 11 0 0 Het Hogeland 17 0 0 Veendam 17 0 0 Westerkwartier 10 0 0 Pekela 6 0 0 Eemsdelta 23 0 0 Oldambt 18 0 0 Overig 0 0 0 Westerwolde 13 0 0 Totaal 176 0 0

Landelijk maakte het RIVM melding van 5499 nieuwe bevestigde coronabesmettingen. Dat zijn er 1139 minder dan zondag. In de ziekenhuizen waren maandagochtend 2628 mensen met corona opgenomen. Dat waren er zondag 2561. Op de IC’s zijn nu 702 coronapatiënten opgenomen, zondag waren dat er 711. Er overleden 50 Nederlanders aan de gevolgen van het coronavirus. Het RIVM registreerde zondag nog 54 overlijdens door corona.