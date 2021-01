Mo El Hankouri ontpopt zich in laatste minuten tot matchwinnaar voor FC Groningen bij Willem II

sport

In een ijskoud Koning Willem II stadion heeft FC Groningen in de laatste minuten de overwinning gepakt in duel met de vernoemde club uit Tilburg. Namens FC Groningen scoorde Mo El Hankouri de winnende treffer: 2-3.

Bij de Trots van het Noorden was Azor Matusiwa weer terug van een blessure. Dit resulteerde in een plaats op de bank voor Wessel Dammers. Na ruim een kwartier voetballen kreeg trainer Danny Buijs een blessure van Patrick Joosten voor de kiezen. De oefenmeester koos zoals wel vaker voor Mo El Hankouri. De aanvaller die al ruim een jaar geen doelpunt meer gemaakt had, speelde wellicht zijn beste wedstrijd in dienst van FC Groningen tot nu toe. In plaats van gepositioneerd aan de linkerflank, speelde de geplaagde aanvaller vrij in de aanval.

Na een eerste helft met mogelijkheden voor beide ploegen brak niemand anders dan El Hankouri de ban na vijftig minuten voetballen. Na een mooie solo en pass van Tomas Suslov was het makkelijk binnenschieten voor de oud-huurling van Willem II. De voorsprong was niet van lange duur. Tien minuten later kon Che Nunnely de bal door de benen van Sergio Padt schieten na slordig verdedigen van FC Groningen. Hij bracht zo de stand weer gelijk. Na een omhaal uit buitenspelpositie en een Tilburgse treffer vanuit die zelfde positie, kwam Willem II toch op voorsprong. Een voorzet richting Pavlidis werd op zeer ongelukkige wijze door FC Groningen-verdediger Wessel Dammers in eigen doel geschoten: 2-1. Maar een aantal minuten later scoort Ko Itakura zijn eerste officiële treffer voor FC Groningen. De Japanner scoorde, zij het met enig geluk, uit een hoekschop de gelijkmaker.

Willem II was nog een aantal keer dicht bij het winnende doelpunt, maar moest uiteindelijk toekijken hoe FC Groningen eruit counterde met Alessio Da Cruz en Mo El Hankouri. Da Cruz was niet zelfzuchtig en legde af op El Hankouri die in de laatste minuten van de blessuretijd niet alleen zijn tweede doelpunt van de avond maakte, maar ook het winnende doelpunt voor zijn ploeg: 2-3.

Door de overwinning in Tilburg klimt FC Groningen naar de zesde plaats in de Eredivisie. Aanstaande zondag speelt FC Groningen in eigen huis tegen FC Twente. Er wordt dan afgetrapt om 14:30.