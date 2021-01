2020: veel warmte, maar normale hoeveelheid neerslag

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het jaar 2020 leverde ons veel warmte en veel zonuren op, maar kende de normale hoeveelheid neerslag. Dat meldt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoewel het jaar opnieuw extreme droogte kende, vooral in de voorzomer en het voorjaar, is gemiddeld over het jaar de normale maandsom van 808 mm neerslag gevallen. Het langjarig gemiddeld bedraagt 0.6 mm méér, dus dat is een bijzonder precieze uitkomst.

Vooral februari, met bijna 170 mm, was extreem nat, maar daarna droogde het al snel op. Maart was al droog, en in april viel er maar 6 mm neerslag over de gehele maand. In mei begon het weer wat meer te regenen en in juli was het met 105 mm behoorlijk nat. November was weer vrij droog, maar december eindigde met 120 mm hemelwater weer erg nat, zodat uiteindelijk de normale jaarsom werd bereikt. Dit in schril contrast met het zuidoosten van het land: vliegbasis Ell had zelfs een tekort van bijna 190 mm.

Op ons meetstation Eelde verliep het jaar te zacht. De jaartemperatuur kwam uit op 10.8 graden, tegen 9.4 graden als norm. Wat zonuren betreft hadden we niet te klagen: 1875 uren, tegen normaal 1551 uren. Kortom: het jaar had een normaal aantal mm neerslag, maar was veel te zonnig en bijna 1,5 graad te warm.