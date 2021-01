2020 op OOG TV, een terug- en vooruitblik

Vanuit een leeg Forum Groningen kijken we bij OOG TV terug op een bewogen 2020. En stiekem kijken we ook alvast vooruit naar wat 2021 voor ons in petto heeft.



OOG-medewerkers Suzan de Grijs, Wouter Holsappel, Mirre van de Klok, Ecco van Oosterhout en Casper Slotboom kijken allemaal terug op wat ze dit jaar zijn tegengekomen tijdens het werk voor OOG, en blikken met de betrokkenen terug op het afgelopen jaar en kijken alvast vooruit.

Onder andere de Harense ondernemers, Eurosonic/Noorderslag, het nachtleven en FC Groningen komen voorbij. Daarnaast blikt burgemeester Koen Schuiling terug op zijn eerste volle jaar als burgemeester van Groningen. Het programma is te zien op YouTube en Facebook van OOG, en de hele dag op OOG Tv.