142 boetes uitgedeeld in Groningen voor schenden avondklok

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft in het afgelopen weekend 142 keer een boete uitgedeeld in Groningen aan mensen die zonder geldige reden op straat waren tijdens de avondklok. Dat meldt de politie maandagochtend.

Grote excessen, zoals deze in andere steden in Nederland zijn ontstaan, vonden in Noord-Nederland niet plaats. De dienst controleerde een veel mensen, maar het overgrote deel had een geldige reden om buiten te zijn.

Ook de Veiligheidsregio kijkt tevreden terug op het eerste weekend waarin de avondklok geld. Op een enkel incident na bleef het in de hele provincie relatief rustig.