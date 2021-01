100% Groningen wil dat Peerd van Ome Loeks naar Grote Markt verkast

nieuws

Foto: Andor Heij

De raadsfractie van 100% Groningen wil het Peerd van Ome Loeks een plek geven op de Grote Markt. Er moet serieus gekeken worden naar mogelijkheden om het beeld een onderkomen te bieden in het nieuw te bepalen straatbeeld van de Grote Markt.

Volgens de lokale partij is het Peerd van Ome Loeks een voor alle Groningers herkenbaar figuur dat naast de tragische dood in het welkbekende versje ook geen goed leven is beklonken als standbeeld. Het peerd heeft nooit een ceremoniële onthulling gekregen, en is na enkele verhuizingen gestrand op een uithoek van het Stadsbalkon bij het treinstation.

100% Groningen vindt dat in de plannen voor de Grote Markt onvoldoende aandacht wordt besteed aan het karakter van dit belangrijke plein. De plannen richten zich vooral op de toevoeging van bomen en zitplaatsen. “De mooiste pleinen hebben een kroonstuk, een aandachtstrekker. Iets dat het plein een eigen identiteit geeft. Het Peerd van Ome Loeks staat te springen om zijn welverdiende plek in de schijnwerpers,” aldus 100% Groningen.