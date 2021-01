100.000 euro boete en werkstraf geëist tegen Gronings bedrijf voor sloop ‘asbestjacht’ Heineken

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete geëist tegen een schrootbedrijf uit Groningen omdat het een met asbest vervuild schip heeft gesloopt terwijl dit niet was toegestaan. De zaak diende donderdag in de rechtbank in Zwolle.

Het schrootbedrijf uit Groningen hoorde een geldboete van 100.000 euro waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren tegen zich eisen. Voor de betrokken personen bij het schrootbedrijf vond de officier een werkstraf van 240 uur en een werkstraf van 120 uur op zijn plaats.

Te veel asbest

Het scheepsbouwbedrijf kocht het schip in 2014 voor het symbolische bedrag van één euro. Het zou gaan om een voormalig jacht van biermagnaat Freddy Heineken. Het bedrijf wist dat het schip asbest bevatte. De asbest verwijderen bleek erg kostbaar of onmogelijk, daarom besloot het bedrijf het schip te verkopen. In december 2016 kocht het schrootbedrijf het jacht en is er begonnen met de sloop. Een bezoek van de Inspectie SZW wees uit dat delen van het schip nog asbesthoudend waren en het schrootbedrijf was niet bevoegd om asbest te verwijderen.

Geen stickers

De aanwezige asbeststickers zouden, volgens de scheepswerf, op verzoek van het schrootbedrijf verwijderd zijn om onrust te voorkomen. Het schrootbedrijf stelt dat er helemaal geen asbeststickers op het schip zaten. Maar volgens de officier heeft een aantal mensen binnen beide bedrijven bemoeienis gehad met de overdracht van het ‘asbestschip’ en de vermeende strafbare feiten.

De rechtbank doet op uitspraak op 25 februari 2021