‘Zorgketen stagneert in Groningen; klemmend beroep op (ex) zorgmedewerkers om te helpen’

Foto: Zorggroep Groningen

De druk op de zorg in Noord-Nederland neemt verder toe in Noord-Nederland als gevolg van het hoge aantal besmettingen met het coronavirus. Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland stagneert de zorgketen met name in Groningen. Verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen geen nieuwe patiënten aan en huisartsen hebben serieuze problemen op het moment dat ze dringend een bed voor hun patiënt nodig hebben.

Ondanks de afschaling van planbare zorg, blijft de druk in de ziekenhuizen in Noord Nederland hoog. Op woensdagmiddag lagen er 220 coronapatiënten opgenomen in Groningse ziekenhuizen. Twee weken geleden waren dat er 177. 91 van deze patiënten liggen in Groningse ziekenhuizen.

Familie moet noodgedwongen voor naasten zorgen

De overbelasting van de zorg vraagt veel van medewerkers, maar ook van familieleden van patiënten, die gevraagd worden om hun naasten noodgedwongen zelf thuis te verzorgen als niet direct een bed beschikbaar is in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Klemmend beroep op extra handen

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland doet daarom een klemmend beroep op (ex) zorgmedewerkers om te helpen. Vooral verpleegkundigen en verzorgenden zijn heel hard nodig. “Hierbij kun je denken aan mensen die in de zorg hebben gewerkt en met hun ervaring willen bijdragen, schrijft Hennie Hoogeveen van het AZNN. “Maar ook zonder zorgopleiding is je aanmelding waardevol. Je kunt dan professionals ondersteunen waardoor zij specifieke zorgtaken kunnen uitvoeren.”

Mensen die hulp kunnen en willen bieden kunnen zich melden via deze website. Ook (para) medische studenten, die hun steentje willen bijdragen, zijn meer dan welkom! Zij kunnen zich hier aanmelden.en.