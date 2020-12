Zonneweide Glimmen is klaar voor opbouw panelen

nieuws

Foto via Menno Visser

De grondwerkzaamheden op het terrein van de nieuwe zonneweide bij Glimmen zijn afgerond. Over twee weken gaat ENGIE Services Noord beginnen met de aanleg van het zonnepark.

Vanaf januari wordt gewerkt aan het realiseren van de transformator, de aansluiting met het elektriciteitsnet en het plaatsen van de zonnepanelen en de omvormers.

Het terrein ziet er nu kaal uit, maar er komen bomen langs de Zuidlaarderweg zodat de zonneweide niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. Daarnaast is de basis voor een houtwal gelegd aan de noordzijde. In het voorjaar wordt het terrein ingezaaid.

Vanaf 1 maart gaat de zonneweide stroom leveren.

Foto via Menno Visser