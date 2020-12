Zoektocht per auto naar winnaar Staatslot

nieuws

Foto: Photo Republic Bibi Neuray.

Een opvallend bestickerde MINI met dak-megafoon reed woensdag door de wijken van Groningen, De auto werd bestuurd door Lucas Minke, eigenaar van Primera. Minke was op zoek naar de winnaar van een Staatslot uit 2019.

Lucas Minke, eigenaar van Primera in de Nieuwe Ebbingestraat, riep vanuit de auto stadsgenoten op om nog één keer extra goed in hun keukenlaatjes of in hun portemonnee te kijken. In zijn winkel is vorig jaar een winnend Staatslot verkocht dat recht geeft op een MINI. Die winnaar heeft zich nog steeds niet gemeld. Hij of zij heeft tot 31 december, 23.59 uur, de tijd om die prijs te verzilveren.

Tijdens de Oudejaarstrekking in 2019 gaf de Staatsloterij talloze geldprijzen en 250 MINI’s weg. Zo’n auto wacht in Groningen al bijna een jaar op zijn eigenaar. Daarom deed de verkoper van het winnende Staatslot vandaag een ultieme poging om alsnog de winnaar van de auto te achterhalen.

“We hebben heel veel positieve reacties op de MINI gekregen van klanten,” zegt Minke. “Veel mensen vinden het een prachtige auto. Ik hoop dat we de winnaar snel vinden en blij kunnen maken!”

Foto: Photo Republic Bibi Neuray.