Zo ziet de voormalige bieb in de Oude Boteringestraat eruit na de verbouwing door de RUG

nieuws

Impressie via gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft woensdag een brief gestuurd aan de gemeenteraad, waarin wordt beschreven wat de Rijksuniversiteit Groningen van plan is met het voormalige bibliotheekgebouw aan de Oude Boteringestraat. Het voormalige bibliotheekgebouw wordt opgeschaald naar 10.000 vierkante meter, zodat het pand meer ruimte heeft om de Faculteit Rechtsgeleerdheid grotendeels te huisvesten.

“De goedkeuring van de 85-jarige Giorgio Grassi (de originele architect van het gebouw) was en is voor ons college een absolute randvoorwaarde om mee te werken aan de herontwikkeling van het gebouw”, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. “Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen heeft de architect in Italië daartoe bezocht, samen met de vertegenwoordigers van de RUG. Hoewel Grassi geen praktiserend architect meer is heeft hij speciaal voor deze gelegenheid een schetsontwerp gemaakt voor de uitbreiding, die hij samen met een lijst van randvoorwaarden en verder uitgangspunten heeft aangeleverd.”

Grassi zag met deze opdracht kans om een aantal oorspronkelijke ideeën alsnog te laten realiseren. Het oorspronkelijke ontwerp was al voorzien in vijf bouwlagen, maar het werd tijdens de bouw in 1991 verkleind uitgevoerd.

Met de plannen hoopt het Stadsbestuur een nieuwe ‘as’ te creëren in de binnenstad, die loopt van de Harmonie, via het Broerplein en de Rode Weeshuisstraat naar de noordzijde van de Grote Markt. Nu ook de Rode Weeshuisstraat en Stalstraat veranderen (onder andere door de aanleg van het ‘Mercado’-gebouw) hoopt het Stadsbestuur dat de ‘achterkant’ van de Grote Markt een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt. Er komt pas definitief groen licht na een akkoord van de gemeenteraad en architectuurvereniging Vrienden van de Stad Groningen.