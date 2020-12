Yvonne Rutgers (89) overleden: “Bijzondere vrouw, strijdster tegen onrecht”

nieuws

Yvonne Rutgers is overleden. Volgende week maandag zou ze 90 jaar zijn geworden. Piet van Dijken omschrijft Rutgers als een bijzondere vrouw, als een strijdster tegen onrecht in de stad.

“Ik hoorde het nieuws zaterdagmiddag”, vertelt Van Dijken. “Ja, dan schrik je. De laatste jaren kwam ik haar nog wel eens tegen in de binnenstad en dan maakte ik altijd even een praatje met haar. Ik wist dat het de laatste jaren minder goed met haar ging. Ze had wat last van dementie en ook verzorgde ze zichzelf minder goed. Maar als het nieuws van het overlijden dan bekend wordt, dan schrik je toch. Ik ga haar missen.”

“Onverschrokken vrouw”

Volgens Van Dijken was Rutgers een bijzondere vrouw. “Ik leerde haar kennen in de tijd dat ik werkzaam was voor RTV Noord. Ik was veel in de binnenstad en zij was daar ook vaak te vinden. Ze gaf haar eigen krant uit. Die krant heette ‘De Krant’. Maandelijks werd deze in een oplage van ongeveer 300 exemplaren verspreid. In het blad stonden allemaal politieke nieuwtjes waar zij zich aan stoorde. Ze ging in op besluiten van de gemeente Groningen waar zij het niet eens mee was. Als ik haar zou moeten omschrijven dan zou ik zeggen dat het een onverschrokken vrouw was die overal een mening over had en nergens bang voor was.”

Krant voor 10 gulden

Van Dijken schreef zelf ook artikelen voor de krant van Rutgers. “Ja, op een gegeven moment vroeg ze dat en daar heb ik toen aan meegewerkt. Ik was niet de enige die dat deed. Verschillende prominente mensen uit die tijd werkten er aan mee. De krant werd verkocht voor 10 gulden. Met de opbrengsten kon ze weer een nieuwe krant maken. Ze bezorgde de krant ook bij de mensen thuis. Ik zie haar nog fietsen. Zo’n fiets met enorme fietstassen.”

“Mensen vonden het prachtig wat ze deed”

“Heel veel mensen van vandaag de dag zullen niet meer weten wie Rutgers was. Maar mensen van mijn generatie die kennen haar nog wel. Ik weet ook dat er best wel wat mensen waren die fan van haar waren. Ze vonden het prachtig was ze deed. Als er ook maar iets van onrecht was, dan was ze er als de kippen bij en dan moest en wilde ze haar vinger daar op leggen. Ze stapte ook zo het stadhuis in om in gesprek te gaan met verantwoordelijk wethouders en ambtenaren als er iets aan de hand was. Tegenwoordig zou zo iemand misschien omschreven worden als een lastpak.”

Schilderen

Maar strijden voor onrecht was het niet het enige dat Rutgers bezighield. “Ze zat ook regelmatig aan het Hoge der A. Daar zat ze dan met haar schilderspullen schilderijen te maken. Ook niet onverdienstelijk moet ik zeggen. Na verloop van tijd werden er exposities gehouden in haar huisje, in een hofje, aan de Leliestraat. Ik ben daar ook wel geweest. Was altijd heel gezellig waarbij ik me de ouderwetse hapjes nog herinner. Ze presenteerde dan van die hele ouderwetse hapjes aan haar gasten met goedkope witte en rode wijn.”

Van Dijken gaat Rutgers missen. “Ze is 89 jaar geworden. Volgende week op 21 december zou ze 90 zijn geworden. Een bijzondere vrouw. Op internet circuleren weinig foto’s van haar maar de foto die ik vond die typeert haar ontzettend. Zo was zij. Zo ga ik haar herinneren.”

Yvonne Rutgers overleden. Bijzondere vrouw, strijder tegen onrecht. Vaak geïnterviewd en stukjes voor haar eigen Krant geschreven. Op 21 december zou ze 90 zijn geworden. Ga haar missen in de binnenstad. @rtvnoord @oogtv @dvhn_nl @gic_nl @gezinsbode @BramRoden1968 pic.twitter.com/IahzIJoJPT — Piet van Dijken (@pietvandijken) December 13, 2020