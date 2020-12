Wordt het een groene of misschien toch een witte kerst?

nieuws

Ieder jaar in de dagen voorafgaand aan Kerstmis is er de vraag of we een groene of witte kerst gaan beleven. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het nog alle kanten op, waarbij echter de ene optie meer kans maakt dan de andere.

“De afgelopen dagen ging het af en toe over de strohalm waar we ons aan vast moeten houden willen we kans maken op een witte kerst”, vertelt Kamphuis. “De status van deze strohalm is dat de straalstroom, dit is een stroming op ongeveer tien kilometer hoogte met vaak zeer hoge windsnelheden, op dit moment vrij zwak is en aan het slingeren is. Zo lang dit zo blijft kunnen lagedrukgebieden die in de straalstroom worden meegevoerd, een andere route volgen dan de ons zo bekende westelijke stroming. Dat geeft ruimte voor hogedruk om dichterbij ons te komen.”

“Straalstroom komt noordelijker te liggen”

Willen we kans maken op winter dan zijn we afhankelijk van deze hogedruk. “Op basis van de weerkaarten zie ik dat de straalstroom richting Kerstmis niet al te sterk is. Echter, één van de toonaangevende modellen, het ECMWF, voorziet toch een wat toenemende activiteit. En dat is voor ons ongunstig. Maar er is nog een ontwikkeling. De straalstroom is nu vrij zuidelijk en duikt als het ware het Iberisch Schiereiland in. Deze lijkt de komende periode noordelijker te komen liggen waardoor dus de lagedrukgebieden een noordelijkere route gaan volgen. Hoe noordelijker dat gaat gebeuren, hoe kleiner de kans op winter is bij ons.”

Witte of groene kerst?

“Dus als je alles bij elkaar optelt dan is een strohalm voor een witte of winterse kerst nog steeds aanwezig. Ook omdat Kerstmis nog ver weg is en modellen nog niet eenduidig het vizier op een doorbraak naar een westelijke stroming op groen hebben gezet. Wel duidelijk is dat de strohalm de afgelopen dagen niet dikker maar juist dunner is geworden. De conclusie op dit moment is dat we zeer waarschijnlijk een groene kerst gaan beleven.”