Woonzorgcentrum Zonnehof op slot; twee bewoners overleden aan corona

Foto: google maps

Woonzorgcentrum de Zonnehof in Haren is sinds afgelopen zaterdag gesloten voor bezoekers. In het woonzorgcentrum zijn vijf bewoners en vier medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Twee van de bewoners zijn overleden.

Alle medewerkers en bewoners zijn inmiddels getest op het coronavirus. Verwacht wordt dat alle uitslagen van de tests dinsdag bekend zullen zijn.

Zaterdagmiddag bleek dat het virus zich had uitgebreid naar de tweede verdieping van het complex. Daarom besloot de directie van NNCZ, de overkoepelende organisatie waar de Zonnehof onder valt, de deuren te sluiten. Wanneer er sprake is van ernstig zieke bewoners, is bezoek mogelijk in overleg.