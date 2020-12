WK-tegenstander van dammer Roel Boomstra uit Stad trekt zich terug door corona

sport

Foto: Colin Mooijman

Alexander Georgiev, de regerend wereldkampioen uit Rusland die het eind januari tijdens het WK dammen in Eindhoven zou opnemen tegen Roel Boomstra uit Groningen, heeft zich teruggetrokken uit de wedstrijd. Dat maakte de Koninklijke Nederlandse Dambond maandagavond bekend.

Georgiev heeft, zo leest de dambond in een bericht van NOC*NSF, aangegeven niet te willen spelen voordat COVID-19 uit de wereld is. “Wij volgen de richtlijnen van NOC*NSF voor een veilige sportomgeving”, zo stelt Arjan de Vries op de Facebook-pagina van de dambond. “Maar dat kon hem niet vermurwen. Hij heeft ons bedankt voor het gedane werk en we respecteren zijn persoonlijke afweging.”

Volgens de dambond is de Chinese dammer Pan Yiming nu aan zet om in Eindhoven tegen Boomstra aan te treden. De Chinese en Nederlandse dambonden zullen overleg plegen over deze nieuwe wedstrijd.

De strijd om de wereldtitel dammen vindt ieder jaar plaats. In het ene jaar is er een tweestrijd tussen twee spelers. Het andere jaar is er een toernooi met een groot aantal spelers. De winnaar van de tweekamp heeft dan het jaar daarna het recht om de winnaar van het grote toernooi uit te dagen. Roel Boomstra, de kampioen van 2016 en 2018, daagde Georgiev uit nadat hij in 2019 de wereldtitel behaalde. Boomstra zou twaalf partijen tegen de Rus spelen om uit te maken wie de wereldkampioen van 2020 zou zijn.