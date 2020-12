Wintersportvluchten vanaf Eelde naar Zweden geannuleerd

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Er worden deze winter geen vluchten uitgevoerd vanaf Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains Airport in het Zweedse Dalarma. De quarantaineplicht voor reizigers uit Zweden naar Nederland is er de oorzaak van, zo stelt reisorganisatie BBI-Travel donderdag in een persbericht.

“Daar de vooruitzichten onzeker zijn en BBI Travel binnen afzienbare tijd geen versoepeling van de maatregelen verwacht, hebben wij besloten de chartervluchten vanaf

Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains Airport voor dit seizoen te annuleren”, zo stelt Henk van der Kooi, directeur van BBI-Travel.

Volgens BBI-Travel zijn alle klanten voor dit seizoen inmiddels benaderd met het nieuws over de geannuleerde reis. “Vrijwel allen spraken hun begrip uit voor de gemaakte keuze”, aldus Van Der Kooi.

Inmiddels staat de eerste vlucht vanuit Eelde naar Zweden gepland voor 19 december 2021. Van Der Kooi: “Het feit dat klanten die we nu moesten teleurstellen aangeven volgend jaar zeker terug te komen, sterkt ons.”