Winkels met pakketpunten sluiten alsnog de deuren

Foto: Donald Trung via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Tussen aanstaande zaterdag en maandag sluiten alsnog tussen de negentig en vijfennegentig procent van de winkels met een PostNL-pakketpunt hun deuren. Moederbedrijf Audax heeft besloten om de post- en pakketpunten bij de AKO, The Read Shop en de Bruna vanaf maandag te sluiten. Ook bij een deel van de Bruna-winkels gaan de punten dicht, evenals de meeste Primera’s s. Dat meldt Nu.nl vrijdagmiddag.

De winkels die van Audax zelf zijn, gaan in ieder geval dicht. Maar de verwachting is dat ook de meeste franchisenemers van de AKO, The Read Shop en de Bruna hun deuren vanaf maandag gesloten zullen houden. Later op de middag maakte ook Primera bekend dat de pakketpunten bij de meeste winkels die onder het concern vallen, vanaf zondag niet meer open gaan.

De winkels kunnen het open houden van hun tabaks- en lectuurzaken niet verantwoorden, omdat ze de pakketpunten gebruiken om mensen de winkel in te krijgen. Ze krijgen slechts een klein geldbedrag voor het in stand houden van het punt. Dit weegt niet op tegen de kosten, want de eigenaren mogen niets verkopen in de winkels.

Groningen

De Primera’s in Paddepoel en Selwerd zullen vanaf zondag dicht zijn, zo meldt manager Lizze Stulp vrijdagmiddag aan DvhN. Ook de deuren van de Bruna in Paddepoel zijn vanaf vrijdagavond dicht. Volgens Jos Zuijdwijk van NSO Retail gaat datzelfde gelden voor 90 tot 95 procent alle tabakszaken in Groningen.