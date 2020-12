Wijkdichter verrast bewoners Korrewegwijk en De Hoogte met gedicht op kerstkaart

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Bewoners van de Korrewegwijk en De Hoogte kregen de afgelopen week een verrassing, namelijk een kerstkaart van GoeieBuurt met daarop een gedicht van wijkdichter Charlotte Beerda.

“We kregen het over eigenwaarde en wat die met je doet als je niet kunt werken. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent of door een andere reden”, vertelt Beerda aan de gemeente Groningen. “Door dat gesprek raakte ik geïnspireerd en heb een gedicht gemaakt.” Deze kaart is ontworpen door Cindy Timmer.

Bewonerscoöperatie GoeieBuurt besloot het gedicht op 10.000 kerstkaarten te drukken. Deze zijn bezorgd bij inwoners van de Korrewegwijk en De Hoogte. Het gedicht voor de bewoners is ook te lezen voor mensen die niet in deze twee wijken wonen.