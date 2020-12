WIJ Groningen organiseert toch activiteiten tijdens kerstvakantie voor meest kwetsbare kinderen

nieuws

Foto: Bmabergamo via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Een deel van de kerstactiviteiten van WIJ Groningen tijdens de kerstvakantie gaat door in aangepaste vorm. De jeugdwerkers hebben een alternatief bedacht voor de activiteiten die in het kader van ‘OpznGronings’ zouden worden georganiseerd. Daarvoor worden alleen de meest kwetsbare kinderen uit diverse wijken in de Stad uitgenodigd.

Het nieuwe programma is volgens WIJ Groningen ‘coronaproof’ en past binnen de regels van de lockdown. Voor de jeugd komt er onder andere een bingo, een film- of gamemiddag, een kerstdiner of een meidenmiddag onder de naam Chicks in the City. De activiteiten vinden plaats in de kerstvakantie en duren in principe tot 17 januari. Elk jeugdteam van WIJ Groningen maakt een lijst van de bekende kwetsbare kinderen/jongeren/gezinnen in hun wijk en nodigen hen op persoonlijke titel uit. Inschrijven, zoals de bedoeling was tijdens ‘OpznGronings’ is dus niet mogelijk.

Eerder op de dinsdag meldde WIJ Groningen nog dat het grootste gedeelte van de activiteiten tijdens de kerstvakantie helemaal geschrapt zou worden. De medewerkers hadden voor de kerstvakantie ruim honderd activiteiten verspreid over de dorpen en de wijken georganiseerd voor de jeugd van vier tot en met zeventien jaar. Maar de landelijke ‘lockdown’, ingesteld vanwege de oplopende coronacijfers, gooide roet in het eten. Veel van de activiteiten zouden binnen plaatsvinden, zoals in Bjoeks, Martiniplaza, Pathé, Kardinge en Snowlimits.