WIJ Groningen houdt vier locaties open tijdens lockdown

nieuws

Foto: 't Vinkhuys

WIJ Groningen houdt tijdens de lockdown vier locaties open. De organisatie wil niet dat kwetsbare inwoners van de gemeente extra getroffen worden.



Dit zijn de locaties die open blijven: WIJ Schilderswijk/Centrum (Oude School), Beijum (Heerdenhoes), Corpus den Hoorn en Vinkhuizen (’t Vinkhuis). Die zijn op afspraak open. De overige locaties zijn per direct gesloten.

“Deze nieuwe lockdown is een hard gelag voor mensen. Zeker nu in deze donkere dagen voor kerst. Vooral de kwetsbare inwoners krijgen het zwaar te verduren”, aldus bestuurder Mirjam Kuin.

Net als tijdens de eerste lockdown gaan de medewerkers vanaf deze week extra vaak de wijken in en de straten op om contact te zoeken met inwoners. “Daar hebben wij in maart, tijdens de eerste lockdown goede reacties op gekregen”, zegt Kuin. “Op die manier proberen wij in contact te blijven met mensen en waar er vragen en/of problemen zijn kunnen wij ter plekke ondersteuning bieden. Ook de huisbezoeken gaan door”.