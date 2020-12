Wethouder: ‘Problemen met lichtmasten voor komende zomerstop voorbij’

nieuws

Foto Andor Heij Stadion Esserberg Be Quick 1887 avond

De gemeente Groningen streeft ernaar om alle 211 onveilige lichtmasten rond sportvelden in de gemeente Groningen voor de zomerstop in 2021 te hebben vervangen of hersteld. Dat laat wethouder Inge Jongman weten in een schriftelijk mededeling aan de gemeenteraad.

De conclusie op hoofdlijnen is volgens Jongman dat ongeveer de helft van de in totaal 464 lichtmasten goed zijn en de andere helft is afgekeurd of nader onderzoek nodig hebben. 77 lichtmasten worden zo spoedig mogelijk vervangen, omdat deze zijn afgekeurd en aan vervanging toe zijn. “De meest acuut gevaarlijke lichtmasten zijn inmiddels opgepakt”, zo stelt Jongman.

Bij 127 andere lichtmasten wordt nader onderzoek gedaan om te bezien of deze kunnen worden gerepareerd. “Deze masten zijn afgekeurd, maar uit het rapport blijkt dat de afwijkingen waarschijnlijk niet aan de mast zelf liggen en dat deze hersteld kunnen worden.” Zeven lichtmasten mogelijk definitief verwijderd. Deze afgekeurde masten worden al lang niet meer gebruikt. De gemeente gaat in overleg met de sportorganisatie die de lichtmast beheerd over vervanging of herstel.

Tot het moment dat op een sportpark alle lichtmasten goed zijn, blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht. Dit houdt in dat de huurders tot die tijd het sportpark dienen te verlaten vanaf windkracht 6 en bij onweer. De huurders ontvangen binnenkort informatie over de specifieke situatie op hun eigen sportpark en worden geïnformeerd over de planning.