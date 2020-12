Welke ideeën voor beter wonen en leven in Haren mogen 35.000 euro verdelen?

nieuws

Foto: Google Streetview

Aanstaande dinsdag is de laatste dag waarop inwoners van het gebied Haren hun stem uit kunnen brengen op de beste ideeën voor een betere woon- en leefomgeving. Onder de beste ideeën voor de ‘Groene Parel’ wordt een geldbedrag van 35.000 euro verdeeld.

In totaal zijn er 89 ideeën aangedragen voor de wedstrijd. Na onderzoek over de haalbaarheid bleven er 23 ideeën over waarop de inwoners hun stem op kunnen uitbrengen.

Aanstaande woensdag gaat dorpswethouder Philip Broeksma de indiener van het idee waarop het meest is gestemd persoonlijk feliciteren. De ideeën die de meeste stemmen krijgen worden zo snel mogelijk uitgevoerd en krijgen een deel van het beschikbare budget.

OOG maakt een serie over de ingediende ideeën waarop gestemd kan worden. Deze zijn hier en hier te zien op Youtube.

      

Stemmen op het beste idee kan op deze website.