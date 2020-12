Weggeefkast voor voedsel bij kringloopwinkel in Oranjebuurt

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Bij Kringloopwinkel ExtraPlus, gevestigd aan de Graaf Adolfstraat in Groningen, wordt binnenkort een voedsel-weggeefkast geplaatst. Bewoners kunnen voedsel dat ze overhouden in de kast leggen voor mensen in de wijk die het nodig hebben.

De kast wordt eenmalig bevoorraad door een anonieme sponsor, zodat de bewoners aan het idee van de weggeefkast kunnen wennen. Ook het WIJ-Team Centrum/Schilderswijk gaat de kast eenmalig bevoorraden. De initiatiefnemers hopen dat de kast de rest van de tijd bevoorraad wordt door inwoners van de wijk.

“Er waren signalen in de Oranjebuurt dat sommige bewoners door corona en andere redenen, tussen wal en schip vallen”, vertelt Afsaneh Moghadam, opbouwwerker in de Oranje- en Noorderplantsoenbuurt en WMO-consulent voor het team Schildersbuurt/Centrum. “Hun inkomsten zijn net boven de grens en zij komen niet in aanmerking voor de voorzieningen. Tevens zijn zij te trots om te laten zien dat ze weinig geld hebben. Daarom is het idee van de voedsel-weggeefkast ontstaan.”