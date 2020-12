Weerman Johan Kamphuis: langzamerhand iets koeler

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Maandag is er veel bewolking en gaat het later in de ochtend of in de middag een tijdlang regenen. Het wordt ongeveer 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost, kracht 4 tot 5. Dat meldt OOG-weerman Johan Kamphuis.

Maandagavond en -nacht is het bewolkt met soms regen, bij 8 graden. Dinsdagochtend is het droog maar in de middag kan er wat regen vallen. Het wordt 8 graden bij een zwakke westelijke wind.

Een vooruitblik op de kerstdagen, vrijdag en zaterdag: het zou best eens vaak droog kunnen blijven, met bewolking en een enkele opklaring. Met een maximum van 5 tot 7 graden wordt het wel wat kouder.

Na het kerstweekend komt een bel poollucht afzakken richting ons land. De kans op een paar gure buien met mogelijk natte sneeuw en hagel neemt dan toe. Toch luidt dit vooralsnog geen beginnende winterse periode in. Ook de zo bekende kerstdepressie met extreem hoge temperaturen en regen blijft uit. Mogelijk staan we vanaf de kerst wel aan het begin van een langere koudere periode.