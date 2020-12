Weekendwerkzaamheden zuidelijke ringweg op tijd klaar, weg maandag weer open

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De weekendwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zijn op tijd klaar waardoor de weg maandagochtend weer open kan voor het verkeer. Dat laat aannemerscombinatie Herepoort zondag weten. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden.

De zuidelijke ringweg is sinds vrijdagavond 22.00 uur afgesloten vanaf het Julianaplein tot en met de afrit bij de Laan Corpus den Hoorn voor verkeer in de richting van Drachten. De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de rijbanen te verleggen. Door het verleggen komt de noordelijke rijbaan vrij te liggen waardoor deze de komende periode gesloopt kan worden zodat er daarmee ruimte ontstaan voor de realisatie van de nieuwe zuidelijke ringweg.

Volgens Herepoort verlopen de werkzaamheden volgens schema en kan de weg maandagochtend om 06.00 uur weer open gaan voor het verkeer. Voor het zover is wordt in de nacht van zondag op maandag ook nog het gedeelte tussen knooppunt Euvelgunne en het Julianaplein afgesloten. Daarmee is de ringweg helemaal afgesloten voor verkeer richting Drachten. Verkeer wordt omgeleid via de oostelijke, noordelijke en westelijke ringweg.