“We willen laten zien dat de muziek wel doorgaat.”

Met de slogan ‘Yes we meet again’ geven studenten van het Prins Claus Conservatorium deze week kamermuziekconcerten. Alle studenten van de afdeling klassieke muziek spelen voor een livestream en een klein publiek.

Met de concerten willen de studenten tijdens de coronacrisis het belang van de cultuursector laten zien. “Natuurlijk zijn er meer sectoren die er last van hebben, maar wij merken het vooral in de cultuur,” zegt Michiel Nonhebel, student en organisator. “Als theaters dichtgegooid worden, dan wordt het heel lastig. Daarmee is ons podium weggenomen. Muziek is ook een verhaal vertellen, daar moet wel een publiek bij zijn om naar te luisteren.”

Afgelopen maandag was het eerste concert. “Dat was best wel spannend, ook voor de musici zelf. We hebben lang niet voor publiek kunnen spelen. Verder zijn we ook nog studenten, dus nog niet in het professionele circuit.” Ze hebben veel positieve reacties gekregen. “Sommige mensen wilden zelfs naar meerdere concerten, maar bijna alles zat vol. Gelukkig hadden we ook een livestream.”

“We willen laten zien dat, ook in het onderwijs, de muziek wel doorgaat. We willen door blijven gaan met het maken van muziek en vertellen van verhalen, en daarmee duidelijk maken dat ondanks dat het nu onmogelijk is om voor een groot publiek te spelen, het geluid en het verhaal dat we willen overbrengen altijd zal blijven bestaan.”