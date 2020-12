“We moeten voorkomen dat de stad gescheiden gaat worden door een hoge brug”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Als het aan verschillende instanties en partijen ligt dan wordt er maandag in de Tweede Kamer gesproken over de toekomst van de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug. De Fietsersbond Groningen doet de oproep om eens te gaan luisteren naar de samenleving.

“Als de plannen doorgaan zoals ze er nu liggen dan zitten we straks met een hoge brug die Beijum verbindt met de rest van de stad”, vertelt voorzitter Wim Borghols van de Fietsersbond. “We moeten ervoor zorgen dat we voorkomen dat er over het Van Starkenborghkanaal een hoog obstakel komt te liggen die de stad gaat scheiden.” De Fietsersbond is zondag nog druk bezig om te lobbyen bij Kamerleden om de bruggen maandag daadwerkelijk aan bod te laten komen tijdens het debat.

Het is niet zomaar een bruggetje

Rijkswaterstaat is van plan om behalve de Gerrit Krolbrug ook de Paddepoelsterbrug te vervangen door hogere bruggen. Dit zou de veiligheid van het scheepvaartverkeer ten goede komen. De Gerrit Krolbrug moet op een hoogte van 5,7 meter komen te liggen, de Paddepoelsterbrug op 9 meter hoogte. De Fietsersbond is tegen de plannen omdat men de bruggen te hoog vindt. “Voor fietsers en voetgangers is het erg oncomfortabel maar denk ook aan mensen in een scootmobiel of andere mindervaliden. De Gerrit Krolbrug is een verbinding waar dagelijks duizenden mensen gebruik van maken. We hebben het niet zo maar even over een bruggetje.”

“Als we nu in 2015 hadden doorgepakt”

Volgens Borghols speelt het onderwerp al heel lang. “Het is in september 2018 in de spotlights komen te staan met de aanvaring van de Paddepoelsterbrug. Maar het onderwerp speelt al sinds 2015. Toen lagen er namelijk voor de Paddepoelsterbrug keurige plannen op tafel om de brug te vervangen door een nieuwe draaibrug op normale hoogte. In de tussentijd is er echter van alles gebeurd. De provinciale taken rond de bruggen en waterwegen zijn overgeheveld naar Rijkswaterstaat en daarnaast zijn de normen die RWS gebruikte intern aangepast. Hierdoor is het eerdere ontwerp in de prullenbak gegooid. Als je je realiseert dat als we in 2015 snel en voortvarend hadden doorgepakt, dan hadden we nu deze discussie rond deze brug niet gehad. Dan had daar nu een nieuwe brug gelegen en had er geen haan gekraaid naar een hoger exemplaar.”

Irritatie over opstelling minister en Rijkswaterstaat

Hoe het maandag af gaat lopen in de Tweede Kamer vindt Borghols een moeilijke vraag. “We zijn vandaag nog druk aan het lobbyen. Wat we merken is dat er bij veel Kamerleden redelijk wat irritatie is over de opstelling van de minister en Rijkswaterstaat in dit dossier. Wij hopen dat er maandag door wordt gepakt en dat de minister zich houdt aan de beloften uit 2015. Hoe ik het zelf ga volgen? Ik moet helaas werken maar ik zal het via Twitter zoveel mogelijk in de gaten proberen te houden.”

“Luister naar de samenleving”

Volgens Borghols is de discussie groter dan alleen de Gerrit Krol- en de Paddepoelsterbrug. “Dit verhaal geldt voor de hele vaarweg Lemmer-Delfzijl. Ook in Friesland heeft men hier mee te maken, en in Amsterdam waar een aantal bruggen over het IJ vervangen moeten worden. Mijn oproep zou zijn: luister eens naar de samenleving. Luister naar wat de mensen willen.”