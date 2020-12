Ware run op kapper in Groningen na bekendmaking lockdown

nieuws

Foto Annelies van Santen. Drukte bij kapper Onnes in Paddepoel.

Er is een ware run op de kapper sinds bekend geworden is dat er mogelijk een harde lockdown komt tot en met 19 januari.

Niet essentiële winkels gaan dicht en contactberoepen kunnen voorlopig ook niet uitgeoefend worden. De maatregel gaat om middernacht in. Voor veel bedrijven is dat een enorme strop, omdat in de dagen voor Kerst veel omzet gedraaid wordt. Ook bij kappers is er doorgaans extra volk, omdat veel mensen keurig gekapt de Kerst in willen.

In Groningen is het dus een grote drukte bij de kapper. Bij Onnes in Paddepoel (foto) stonden al snel lange rijen. Bij Amoeri Luxury aan de A Weg is het ook druk. “Normaal werken we maandag met drie mensen”, aldus Emeer van de kapperszaak. “Maar we gaan nu met acht mensen aan de slag, We gaan ook een uur langer door, tot 19.00 uur, maar als ik gemocht had dan konden we tot middernacht door knippen”.

Ook bij veel speciaalzaken zoals bouwmarkten en dierenspeciaalzaken nam de drukte maandagmiddag toe.