VVMC: “Mes in de rug van servicemedewerkers NS”

nieuws

Foto: Andor Heij

Vakbond VVMC is niet blij met het plan van vervoersbedrijf NS om een groot deel van de servicewinkels en -loketten in het land te sluiten. “Deze medewerkers krijgen nu een mes in de rug van hun werkgever.”

Woensdag werd bekend dat de NS het aantal vaste service- en ticketbalies terug wil brengen van 36 naar 15. Voor het Noorden heeft het plan grote gevolgen. Zo komen er in Groningen Zwolle ‘samen service’-balies waar verschillende vervoerders een gezamenlijk loket krijgen. In Leeuwarden komt er een light versie van de balie. Reden voor de sluiting is volgens NS dat steeds minder mensen hun kaartjes aan het loket kopen.

Kerstmis

“Medewerkers zijn ontzettend boos en voelen zich verraden”, zegt Wim Eilert van VVMC. “Niet alleen door hun eigen manager, maar zeker ook door de directie van Service & Operatie en door de Raad van Bestuur van de NS. Wat toch afschuwelijk om zo vlak voor Kerstmis deze boodschap te moeten krijgen.”

Kille cijfers van de commerciële afdeling

VVMC begrijpt de beweegredenen ook niet. “De servicemedewerkers hebben zich de afgelopen jaren ingezet om de ‘bewierookte’ visie van NS, de klant op 1, 2 en 3 te zetten. Nu de cijfers hebben aangetoond dat de klant dat waardeert komt de NS met een plan dat volgens de medewerkers totaal niet past bij die visie. Zij weten immers als geen ander wat de klant van hen verwacht en dat zijn zeker niet de kille cijfers van de commerciële afdeling van de NS.”

VVMC zegt de komende periode in gesprek te zullen gaan met de leden. “Wij zullen dit niet zomaar over onze kant laten gaan.”