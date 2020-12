Vrouw gewond bij woningbrand aan Illegaliteitslaan

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een woningbrand aan de Illegaliteitslaan is in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 05.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop in eerste instantie met een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse gingen. Omdat er al snel een gerucht ging dat er mogelijk nog bewoners in de woning aanwezig waren werd er opgeschaald naar middelbrand waarop de Stadse brandweer hulp kreeg van een tankautospuit van brandweer Haren. Ook werden twee ambulances opgeroepen.

Bij aankomst bleek het te gaan om een flatwoning. Al snel werd ook duidelijk dat iedereen de woning had kunnen verlaten. De brandweer heeft het vuur snel onder controle kunnen brengen. De gewonde vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.