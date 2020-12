‘Vrijdag nog waterkoud en gevoelstemperatuur onder nul; weekend gaat daar verandering in brengen’

nieuws

Foto: Manfred Richter via Pixabay.org

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we het vrijdag nog doen met veel bewolking en waterkou, maar gedurende het weekend stijgen de temperaturen en trekt de bewolking langzaam weg.

“Vrijdag is er veel bewolking en is het waterkoud bij 3 graden”, aldus Kamphuis. “In de loop van de middag volgt wat lichte regen. De wind uit het zuidoosten neemt toe naar matig, windkracht 3 of 4. Daardoor voelt het buiten aan alsof het twee graden onder nul is. In de nacht daalt de temperatuur niet veel en blijft het een graad of twee.”

Zaterdag blijft het weer volgens Kamphuis grijs, maar is het wel het minder koud bij 6 graden: “Zondag kan de zon weer eens doorbreken en blijft het droog. Met 7 of 8 graden loopt de temperatuur verder op. Maandag wordt het zelfs 10 of 11 graden.”