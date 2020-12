Voormalig hoofdredacteur en directeur RTV Noord Roel Dijkhuis (77) overleden

nieuws

Foto via Twitter Roel Dijkhuis

Roel Dijkhuis, voormalig directeur en hoofdredacteur bij RTV Noord, is woensdagmiddag op 77-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Dijkhuis overleed in het Martini Ziekenhuis in Groningen, waar hij dinsdag werd opgenomen.

Roel Dijkhuis gaf achttien jaar lang leiding aan Radio en RTV Noord. Daarvoor was hij werkzaam als verslaggever voor de regionale omroep. Dijkhuis was de geestelijk vader van het radioprogramma ‘Twij Deuntjes veur ain Cent’, een programma dat nog steeds te horen is. Dijkhuis ontwikkelde ook andere programma’s in de streektaal bij RTV Noord, waaronder het Groningstalig ANP. Voor zijn werk bij de regionale omroep kreeg Dijkhuis in 2008 een lintje, toen hij afscheid nam en met pensioen ging.

Naast zijn werkzaamheden in de lokale en regionale journalistiek was Dijkhuis ook enige tijd hoofd-communicatie voor Hans Wiegel, in zijn tijd als Commissaris van de Koningin in Friesland. Vanuit de Stichting Meent van der Sluis was Dijkhuis mede verantwoordelijk voor de oprichting van ‘Het Andere Monument’ langs de A7, bedoeld als herinnering aan de aardbevingsproblematiek in Groningen.

OOG

Bij OOG vervulde Dijkhuis ook een belangrijke rol. Tijdens de eerste televisie-uitzending van de lokale omroep in juli 1982 leidde hij een lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen.